【スポーツ時々放談】日吉マムシダニに轟いた錦織圭への歓声とタメ息…日本テニス協会はこれを新たな出発点にしてほしい

九州場所のふれ太鼓に続く沿道の小旗……博多の冬の風物詩・福岡国際マラソンはいまも実施されているが、世界選手権を自負した時代は遠く、瀬古、中山の熱いドラマが懐かしい。閑古鳥鳴くマラソン界にスペインから吉報が届いた。

バレンシアマラソンで、大迫傑（リーニン）が2時間4分55秒、わずか1秒とはいえ4年ぶりに日本記録を塗り替えた。

カルロス・ロペスの世界記録更新は38歳だったから、34歳の快走に驚くこともないが、いかにも大迫らしいプロの“覇気”がうれしい。

厚底シューズの普及で爪先から着地するキック走法が浸透、記録は底上げされた。そもそも爪先走法だったアフリカ勢に有利な流れで、大迫の記録は世界歴代117位、今年の26位に過ぎない。ただ、このランナーの面白さはそこではない。

マラソンは大会によってコースなど条件が異なるため、記録は二の次だった。この概念を変えたのが、ナイキ社が1980年代に仕掛けたロッテルダムで、平坦コースにペースメーカーを投入し、キャステラ、ロペス、デンシモに記録を狙わせた。

この発想が都市マラソンの隆盛→プロ化に結び付いて、90年代にケニアが参入。お家芸を誇った日本のマラソンは、記録の上昇気流に押されて先頭グループを離れた。しかし、果たして低迷は記録のせいだったのだろうか。

洋の東西を問わず、かつて走るのは泥棒だけと言われた。人は目的があって走り出し、市民ランナーには個々の目的がある。プロを自称するなら、「世界」とか「自己ベスト」など曖昧ではない、目的の可視化、連帯感が欲しい。その点、大迫のマラソンは分かりやすい。

実業団連合とアールビーズ社が展開した日本記録報奨金制度で、1億円を2度手にした。準備は周到で、実業団生活を1年で切り上げ、妻子を連れて渡米。ケニア合宿など世界の流れを体感し、研究し、走り出している。目的-手段-結果が明快で、ラストランの覚悟で臨んだ21年・東京五輪のレース運びも印象的だった。大迫はアフリカ勢の力を熟知していた。王者キプチョゲのスパートにはつかず、計算した自分の走りで入賞……。

川内優輝も“プロ”の肩書にふさわしく、分かりやすい。スピードも常識もないが、自分の意志を貫き“市民ランナーの星”となり、ボストンマラソンのビッグタイトルまでゲットしてしまった。

最近、君原健二さんと会う機会があった。テレビが満足に普及していなかった60年代、日本人なら誰でも、寺沢徹や円谷幸吉といったマラソンの顔を知っていた。いま大迫と川内の顔しか浮かばないのは、目的・手段が見えないからだ。

大迫は、次のロサンゼルス五輪を37歳で迎える。前回のロス大会を制したロペスが37歳だった。注目したい。

（武田薫／スポーツライター）