【殿堂入り】クックパッドで人気！つくれぽ7700件超の絶品「ほうれん草とトマトのツナサラダ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.102】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

旬のほうれん草、こんな食べ方はいかが？

寒くなるとおいしさを増していく、今が旬のほうれん草。ごまあえやナムルなど、いつも定番のメニューばかりになってしまうという方は、ツナと合わせてサラダにしてみませんか。7700件以上のつくれぽが投稿されている、殿堂入りのほうれん草サラダレシピをご紹介します。

つくれぽ7,700件超の人気レシピ「ほうれん草とトマトのツナドレッシング」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：ツナ缶の汁気をよく切る！



ポイント2：トマトは最後に加える！



ツナ缶の汁気はよく切ってから混ぜると、サラダが水っぽくなりません。また、トマトはざく切りにして最後に混ぜるとおいしく仕上がりますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「野菜がおしゃれにおいしく食べられて良かったです」「マヨネーズあえよりヘルシーで軽いので重宝しています」といった声がたくさん届いています。

ほうれん草の緑とトマトの赤で彩り豊かで、ホームパーティーにも活用できるサラダです。ツナのうまみで、ご飯もお酒も進みそう！いつもと違うほうれん草のおいしさを楽しみたい方は、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

プレミアムサービスなら「殿堂入りレシピ」が見放題！

プレミアムサービスでは、1000人が絶賛した「殿堂入りレシピ」で失敗なし＆おいしいレシピがすぐに見つかります。殿堂入りレシピから検索もできるので、ごはん作りがスムーズに！他にも「人気順検索」や、「MYフォルダ」の容量が3000件にアップしたりと利用できる機能がたくさん。初月無料キャンペーン実施中！



プレミアムサービスを試して

他の殿堂入りレシピをみる





