■これまでのあらすじ

夫の辛い言葉に疲弊していた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していたことを知り、夫には絶対に言わないと決める。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻のお茶会を「無駄」と切り捨て小遣いを減らすが、妻は内緒で節約しつつママ友との時間を楽しんでいた。しかし帰宅後、夫に行き先を問い詰められ嘘をついてしまう。その日、息子から忘れ物の連絡を受けた夫は仕事の合間を縫って届けに向かっていたが、道中で偶然、妻がファミレスで楽しそうにしている姿を目にし、抑えていた怒りが静かに膨らんでいくのだった。



■嘘をついてしまったことで夫の怒りは最高潮に

■我慢しろと言われたばかりで言い出せなくて…■疑念の末に…夫が口にした衝撃の一言夫からママ友とのお茶会を「我慢しろ」と言われたばかりだったこともあり、妻は言い出しづらさを抱えていました。さらに、以前から決まっていた約束だったことを説明しますが、節約のためにコーヒー一杯しか飲んでいないと伝えた途端、夫はレシートの提示を求めてきます。一度嘘をつかれると信じにくくなる気持ちも分かりますが、ここまで威圧的な態度では、妻が言い出しづらくなるのも当然かもしれません。ただ、夫がこの件に相当な怒りを抱えていることだけは、ひしひしと伝わってくるのでした。(ちなきち)