元アイドル、韓国語能力試験「最上級」合格に反響 「ハングルすら読めなかった」から1年半で…「韓国籍の私よりお上手」レベルに
元アイドルの清川麗奈（30）が、14日までに自身のXを更新し、TOPIK（韓国語能力試験）最上級の6級合格を報告した。
【写真】「高得点すご！」…元アイドル・清川麗奈の顔写真つき、TOPIK（韓国語能力試験）最上級合格の証明
清川は「TOPIK（韓国語能力試験）ついに最上級の6級に合格しました」と伝え、顔写真つきの公式結果を掲載。「ハングルすら読めなかったところから始めた1年半の留学中に、毎日コツコツ続けてきた努力が、こうして形になって本当に嬉しいです」と喜び、「まだまだ知らないこと沢山あるから、これからも韓国語の勉強、頑張ります」とつづった。
ファンからは「高得点すご！おめでとうございます！」「きっと韓国籍の私よりお上手かと…」など祝福が殺到。
清川はその後「TOPIK6級に合格するために使った参考書をまとめました」と教材や参考にしたYouTubeチャンネルなどを紹介し、「韓国語勉強中の方の参考になれば嬉しいです！」と呼びかけている。
TOPIKは、韓国教育財団が実施するもの。6級は最上級で「ほとんどの抽象的・社会的話題や専門的分野の話題について広範な言語表現を駆使でき、大部分の社会的・公式的・公的な場面で効果的かつ成功的にコミュニケーションを遂行できる。多様な論理的・修辞的表現や含意・暗示的な情報を含む口頭・書面の言語を流暢かつ正確に理解し、作成できる。複雑で難解な文構造を含む複数段落の長文を精緻に理解し、作成できる」とされている。
清川は、アイドルグループ・READY TO KISSの元メンバー。長年『League of Legends』を中心にキャスターとして活動し、自身もLoLやTFTのプレイヤーとしてイベント出演を行う。
