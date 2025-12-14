彼は私に「興味がない」!? 何のために同僚は私たちを別れさせようとするの？【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.31】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。
ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。その嫌味に同調した赤木さんをいじめだと敵視するようになる。白山さんは2人の仲を取り持とうとするが、うまくいかない。さらに不機嫌な黒沢さんに「最近怒ってること多いよね？」と声をかけると、「白山さんには関係ない」と返される。
白山さんがキレると、黒沢さんは焦って謝罪。しかし数日後、赤木さんから「もう少し黒沢さんのフォローをしてあげて」と指導される。そんな中、密かに黒沢さんが白山さんの彼氏に接触。そして、白山さんに「彼氏に大事にされているようには思えない」と忠告してきて…。
「白山さんに興味がなさそう」って、さすがに失礼すぎますよね。彼が黒沢さんの言葉を鵜呑みにすることなく、イラッとしてくれたことがせめてもの救いです。
とはいえ、いろいろな角度から攻撃され続けている白山さん。ここから形勢逆転はありえるのでしょうか!?
(スズ)