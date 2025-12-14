【波浪警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 14日15:03時点
気象台は、午後3時3分に、波浪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。
日高地方では、15日未明まで暴風に、14日夜遅くから15日未明まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■苫小牧市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■登別市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■伊達市伊達
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■伊達市大滝
□なだれ注意報
15日にかけて注意
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■壮瞥町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■白老町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■厚真町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■洞爺湖町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■安平町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■むかわ町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■日高町日高
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■日高町門別
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■平取町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■新冠町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■浦河町
□暴風警報
15日未明にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■様似町
□暴風警報
15日未明にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■えりも町
□暴風警報
15日未明にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■新ひだか町
□なだれ注意報
15日にかけて注意