©Shintaro Shiratori

写真家の白鳥真太郎氏による作品展「光と影、色・形 2」が、12月26日（金）からソニーイメージングギャラリーで開催される。

同展は、2024年3月にニコンプラザ東京 THE GALLERYおよびニコンプラザ大阪 THE GALLERYで開催された「光と影、色・形」の続編。

写真の原点である「光」「影」「色」「形」に着目し、印象的な瞬間を捉えた作品を展示する。

私達、写真家はある目的を持って依頼を受け、あるいは自らの関心で被写体に臨み、光を工夫し、フレーミングを決め、様々な技法を駆使して、依頼者または自分の目的を叶える写真を撮る。そこに必要なものは被写体に対する興味や自らの美意識・感性・経験や技術である。

しかし、仕事を離れても写真を趣味とする私は自分の時間もカメラを下げて街を散策する。目的を持つ事なく。

その時突然、空間と自然の光が織りなす造形が出現する瞬間がある。

私はしばし魅入られ、カメラを向ける。

それは予測を越えた光と影、色や形のフォトジェニックな映像世界だ。

私は偶然という神に感謝してシャッターを切る。

彷徨い歩く街に、順路はない。

前触れなく出現する光と影、色・形。再び。

作家コメント

©Shintaro Shiratori

©Shintaro Shiratori

©Shintaro Shiratori

©Shintaro Shiratori

会場

ソニーイメージングギャラリー

開催期間

2025年12月26日（金）～2026年1月15日（木）



開催時間

11時00分～19時00分



定休日

2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）



作者プロフィール

千葉大学工学部写真工学科卒業、株式会社資生堂宣伝部写真部、株式会社博報堂写真部（現・株式会社博報堂プロダクツ）を経て、1989年に独立し白鳥写真事務所を設立。2008年より公益社団法人日本広告写真家協会（APA）会長。2018年 藍綬褒章受章。ADC制作者賞、APA賞、毎日広告デザイン賞最高賞、日経広告賞グランプリ、読売広告大賞金賞、朝日広告賞、APAアワード経済産業大臣賞、ACC全日本CMフェスティバル金賞他受賞歴多数。