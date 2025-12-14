東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。投高打低が続く日本のプロ野球へ、メジャーリーグと同じ反発係数を導入することを提案した。

今季の日米で本塁打数を比較すると驚きの差が出る。

日本の12球団総本数は1032本。1試合平均0・60本という寂しい数字が出た。

最多129本塁打の日本ハムでさえ1試合平均0・90本。1本に満たない。

一方で米国のメジャーリーグはどうか。30球団のシーズン総本数は5650本で、1試合平均は1・16本。大谷翔平を擁するドジャースは1・51本。1位のヤンキースは1・61本。

この決定的な差は打ち方やパワーの問題だけではないという。

小林氏は「メジャーでは両チーム合わせて1試合9得点（平均4・5得点）を維持するためにボールの反発係数を調整している」と明かした。

“野球の華”と言われる本塁打も1試合平均2本以上3本未満になるよう調整しているという。

投手の技術が優れ、変化球が増え、投高打低になればリーグが“飛ぶボール”を導入して攻撃の活性化を図る。

ボールだけではない。

シーズン中に反発係数は変えることはできないので、投高打低の傾向を修正するため、投手の固着物質使用をイニング間にチェックし始めたり、今季はなんとストライクゾーンをボール3/4個分狭くしたという。

小林氏は「興行ですから。MLBは現場（選手、監督）の意見など聞かない。ファンが決める」と、お客さんが喜ぶ試合を提供するために調整していると説明した。

一方、日本では2011年に統一球を導入したが「飛ばない」と大きな批判を受けた。そして、2013年は逆にNPBが統一球の反発係数が上がったことを公表しなかったことが社会問題にまで発展した。

本塁打数と同様に3割打者が激減するなど日本プロ野球が投高打低と言われて久しいが、メジャーリーグと違ってNPBがアクションを起こす気配はない。

小林氏は「2011年と2013年のトラウマは大きい」と反発係数がアンタッチャブルな問題となっている点を指摘した。