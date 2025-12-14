◇ザ・レジェンド・ダービー YOUICHIRO KAKITANI〜ラスト・マジック〜 大阪ピンク4―3大阪ブルー（2025年12月14日 ヨドコウ桜スタジアム）

柿谷曜一朗氏の引退試合が14日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪ダービーのコンセプトで行われた。柿谷氏はC大阪ベースの「OSAKA PINK（大阪ピンク）」でプレー。G大阪ベースの「OSAKA BLUE（大阪ブルー）」には遠藤保仁、本田圭佑らが名を連ねた。

大阪ピンクは先発に柿谷氏、森島寛晃、清武弘嗣、乾貴士、香川真司の「歴代8番」が全員並ぶ布陣。開始1プレーで森島、清武、山下達也と大阪ブルーの一森純、宇佐美貴史が交代。前半3分に大阪ブルーが家長昭博のパスを本田が流し込んで先制。5分には家長が追加点を決めて本気で勝ちにいく姿勢を見せた。大阪ピンクも34分に柿谷が自らドリブルで持ち込んでゴール。37分には柿谷のパスを杉本健勇が右足でゴールして追いついた。

本田は「曜一朗が臨んだ真剣勝負になっているのかな。ガチで勝ちにいく」と闘志を燃やす。後半3分にはパトリック弾で勝ち越したが、大阪ピンクは19分に扇原貴宏のパスから乾貴士が決めて同点。43分には香川真司のスルーパスで抜け出した柿谷が勝ち越しゴール。大阪ブルーは終了間際に本田がシュート。ゴールライン手前で山口蛍がクリアして逃げ切った。

柿谷は試合終了後のあいさつで真剣勝負してくれた大阪ブルーの選手とサポーターに感謝。「本田さんの最後のシュートを見ても分かるように本気で勝ちにきていた。それを最後、（山口）蛍が守って…。台本のない引退試合ができた」と胸を張っていた。

両チームのメンバーは以下の通り。（数字は背番号）

▽大阪ピンク FW8柿谷曜一朗、GK21金鎮鉉（キム・ジンヒョン＝C大阪）、GK27丹野研太（栃木SC）、DF3茂庭照幸、DF4藤本康太、DF14丸橋祐介、DF17酒本憲幸、DF19石神直哉、DF23山下達也、DF33西尾隆矢（C大阪）、MF2扇原貴宏（神戸）、MF5喜田陽（C大阪）、MF6浜田武、MF8乾貴士（清水）、MF8清武弘嗣（大分）、MF8森島寛晃、MF11楠神順平、MF25奥埜博亮（湘南）、MF26秋山大地、MF96山口蛍（長崎）、FW9杉本健勇（大宮）、FW10大久保嘉人、FW13中島元彦（C大阪）、FW20西沢明訓

▽大阪ブルー GK1東口順昭（G大阪）、GK22一森純（G大阪）、GK22武田洋平（名古屋）、DF3昌子源（町田）、DF4藤春広輝（琉球）、DF6下平匠、DF8岩下敬輔、DF13安田理大、DF15岸本武流（G大阪）、DF46松田陸（神戸）、MF4本田圭佑、MF7遠藤保仁、MF8小野瀬康介（湘南）、MF10倉田秋（G大阪）、MF13阿部浩之、MF15今野泰幸（南葛）、MF19大森晃太郎、MF27橋本英郎、MF41家長昭博（川崎F）、FW7宇佐美貴史（G大阪）、FW18パトリック（金沢）※DF中谷進之介（G大阪）とMF井手口陽介（神戸）は欠場。