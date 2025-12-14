Ê¿°¦Íü41ºÐ¤Ë¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ò¡ÖËèÇ¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¡×Ä¹Í§¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡Ä¡¡¡Ö´¶Æ°¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿Ê¿¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª²Ö¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥¿»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤òËèÇ¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤è¤¯¹Ô¤¯¥«¥Õ¥§¤Î¤´¤Ï¤ó¤âÁ´¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡¡ºÐ¤Î¿ô¤Îé¬é¯¤Î²ÖÂ«¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î³«ºÅ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ëå¡¦Í´Æà¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¡×¤È´î¤Ó¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#É×¤¬Î¾¿Æ¤ß¤ó¤Ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È²ÈÂ²Âç½¸¹ç¤Î²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡ÖÍ¤ÅÔ¤µ¤ó¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤Ê¥Ã¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¤ÏÄ¹Í§¤È17Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡¢21Ç¯4·î¤Ë»°ÃË¡¢23Ç¯4·î¤Ë»ÍÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿4»ù¤ÎÊì¡£