女優の藤崎ゆみあ（17）が14日、都内で初写真集「FUJISAKI YUMIA」（東京ニュース通信社）の発売記念イベントを行った。

所属事務所の名前でもあるギリシャ・メテオラで撮影を行った。キャッチコピーを問われると「初めての記憶」と回答した。「初めてのヨーロッパ、初めての国、初めての食べ物、初めての写真集、すべて自分自身にある初めてに触れて、詰め込んだ1冊だと思ってい」とその心持ちを説明した。

取材会では毎日ヨーグルトを食べていることも明かした。ギリシャ到着時にも摂取。「ソワソワした感覚になって、毎朝ヨーグルトを食べるのが習慣なんですけど、それだ！と思ってスタッフさんに買ってきてもらいました。やっぱり私はヨーグルトがないとダメなんだと思い、撮影の時には毎日ヨーグルトを食べていました」と明かした。

今年は岡田准一主演のNetflixシリーズ「イクサガミ」のヒロインに抜てきされるなど飛躍の1年となった。今年を振り返り「今まで以上に反響だったり、笑顔で良かったと言われる1年でした。いろいろな人と話し合えた時間が多かったですし、高校生最後で修学旅行にも行けて、いろいろな囲まれてわいわいできた、楽しい1年でした」と充実感を漂わせた。