「手元冷える」→【3COINS】で解決！ スマホ操作もできちゃう♡「防寒アイテム」

この季節は手元が冷えて辛い……。そんな悩みを解決するなら、防寒小物が欠かせません！ 気軽に買えるアイテムを編集部がリサーチ。その中で見つけたのは、【3COINS（スリーコインズ）】から登場している、手元を温める「防寒アイテム」。上品なデザインも魅力なので、ぜひ冬コーデにプラスワンしてください。

スマホ対応◎ 上品なスエード調の手袋

【3COINS】「スエード調スマホ対応手袋」\330（税込）

なめらかなスエード調の素材が、高級感を漂わせる手袋。シンプルなデザインできれいめコーデにマッチしやすく、通勤用にもぴったり。ブラウン・ブラック・ベージュというシックな色展開も、大人には嬉しいポイント。公式サイトによると「人差し指と親指はスマホ対応」とのことで、手袋を外さずにスマホ操作が可能です。

おしゃれにも、手首の冷え対策にも！

【3COINS】「太リブアームウォーマー」\660（税込）

しっかりと防寒しながら、おしゃれに見せたい人は、コーデのワンポイントになるアームウォーマーがおすすめ。シンプルなリブニット素材で幅広いコーデに合わせやすく、1つあれば冬のスタイリングで大活躍する予感。指先が開いているため、スマホの操作も楽ちんです。カラーは、清潔感のあるアイボリーのほか、上品見えが狙えるチャコールグレー・ライトグレーの全3色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M