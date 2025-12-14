「忍者じゃじゃ丸くん」シリーズ完全新作『じゃじゃ丸の百鬼夜行伝』、2026年発売決定 妖怪ひしめくダンジョンを攻略するハクスラアクション
12月13日開催のイベント「シティコネクション20周年記念感謝祭」にて、新作ゲーム『じゃじゃ丸の百鬼夜行伝』が発表された。発売は2026年を予定。
【写真】MSX版『忍者じゃじゃ丸くん』がNintendo Switchで復活
本作は、今年でゲーム発売40周年を迎えた「忍者じゃじゃ丸くん」シリーズの完全新作。妖怪たちがひしめくダンジョンを武器やスキルを駆使して攻略していくハックアンドスラッシュアクションだ。
「シティコネクション20周年記念感謝祭」にて行われた新作発表会では、本作のタイトルと合わせてイメージボードが公開に。刀を振るうじゃじゃ丸くんに加えて、さくら姫、なまず太夫、お馴染みの妖怪たち、そして新キャラクターの存在も確認できるイラストとなっている。
前作『じゃじゃ丸の妖怪大決戦』を手掛けた株式会社シティコネクションの開発チームと、株式会社アメージングとの共同開発プロジェクトとなり、発売は2026年を予定。ゲーム内容の詳細や対応プラットフォームなどについては今後発表予定となっている。
そして、ゲーム発売40周年を記念し、もちもちかわいいおすわり姿に“分身”した、ぬいぐるみが登場。本品は「シティコネクション20周年記念感謝祭」にて先行販売を行ったほか、12月15日正午頃より、シティコネクション公式オンラインショップ「クラリスショップ」でも販売を開始する予定。
また、Nintendo Switch用ダウンロードソフトとして、MSX版『忍者じゃじゃ丸くん』を復刻したソフト『忍者じゃじゃ丸くん MSX』が、メビウスより12月13日に配信された。
