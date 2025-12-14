◆ショートトラック 全日本選手権 最終日（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）

今大会の結果を受けて、来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表が発表された。すでに宮田将吾（日本通運）、中島未莉（みれい、トヨタ自動車）ら男女各３人は出場が確実となっていたが、この日正式にミラノ行きの切符を獲得。今大会で１８大会ぶりの女子３冠を達成した長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）、今季Ｗツアーに出場した渡辺碧（トヨタ自動車）、男子の岩佐暖（きらぼし銀行）の３人が新たに加わり、男子４人、女子５人が五輪出場権を手にした。

ミラノ五輪では男女、混合リレーの出場権を獲得。個人種目は男子が１５００メートルで最大の３枠、女子が１０００メートルと１５００メートルで３枠を手にしている。

◆ショートトラックのミラノ・コルティナ五輪代表

▽男子 宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大）、岩佐暖（きらぼし銀行）

▽女子 中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）、長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）、渡辺碧（トヨタ自動車）