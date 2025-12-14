プロ野球・巨人のリチャード選手が「巨人に来て野球観が変わった瞬間」について明かしました。

リチャード選手は2017年育成ドラフト3位で沖縄尚学高からソフトバンクに加入。5月にはトレードで巨人に移籍し、77試合の出場でキャリアハイとなる11本塁打を放つなど、新天地で躍動を見せています。

「巨人に来て野球観が変わった瞬間」について聞かれたリチャード選手は、パ・リーグとセ・リーグの違いに言及。投手が打席に立つことに触れ「8番バッターで試合に出させてもらった時もあるんですが、次のピッチャー勝負でいいと相手投手は思っているので、なかなか甘いボールが来ない。それがちょっと難しかった」と振り返ります。

さらに「巨人に来て衝撃を受けた選手」には吉川尚輝選手の名前をあげます。この理由について「エラーとかをやらない！球際の強さとか、あんなクールにプレーをこなす人はすごいなぁと思う」と語りました。

そんな吉川選手の姿に刺激を受けているというリチャード選手。「僕もジャイアンツに来て、クール系になろうと頑張っている」と笑顔を見せました。

