俳優の藤粼ゆみあ（１７）が１４日、都内で初の写真集「ＦＵＪＩＳＡＫＩ ＹＵＭＩＡ」（東京ニュース通信社刊）の発売会見を行った。

ギリシャ・メテオラで撮影した写真集。灼熱（しゃくねつ）の太陽が降りそそぐ中、修道院のある地上約６００メートル地点まで坂や階段を上るなど、ギリシャを存分に味わう旅を詰め込んだ。

藤粼は「ギリシャの憧れの地に行かせていただいた。想像していないぐらいきれいに撮ってくださった」と笑顔で紹介。「初めて長時間フライトで日本からアテネまでいって、時差もあってソワソワ慣れない感覚だった」といい、「毎朝ヨーグルトを食べる習慣があって『それだ！』と。食べた瞬間に元気がわき出て、ヨーグルトがないとだめなんだと（気付いた）」と笑わせた。

今年は岡田准一が主演するＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「『イクサガミ』戦神祭」にヒロインとして出演するなど、活躍の１年だった。「いろんな人からお言葉をいただけた。楽しい１年でした」と笑顔。改めて写真集を「初めてのヨーロッパ、国、食べ物、写真集。初めてに触れて詰め込んだ１冊。一生に１度しかない瞬間だと思う」と振り返り、「いろんな初めてが詰まった１冊。是非手に取ってみて」と呼びかけた。