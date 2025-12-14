「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、地下格闘技の“西の伝説”サップ西成は名古屋喧嘩自慢のＪｅｒｉｏ Ｓａｎ Ｐｉｅｒｒｅに開始１２秒ＫＯ負けを喫し、ＢＤ５連敗を喫した。

ＢＤ２戦２勝の新鋭を相手に、サップは開始早々に膝蹴りを浴びて吹っ飛んでしまいダウンをとられた。その後の相手のラッシュで防戦一方となり、１２秒でレフェリーが試合を止めた。

４８歳のレジェンドは不満そうに首を振り、続行をアピール。涙を流し、金網にもたれかかった。その後、解説席の朝倉のもとへ行き「練習ずっとやってきて、いまのないっすよ！」と涙ながらに訴え、その後、首を振りながら会場を後にした。

朝倉は「選手が気持ちよく倒れるまでやりたいのはわかる。レフェリーもレフェリーで安全面を考慮してやっていますので。サップさんの気持ちはわかります」と気持ちを受け止めていた。