フット後藤＆ミルクボーイ駒場が新加入！『M-1』今年の審査員を読み解く【歴代審査員＆審査回数一覧】
21日に放送される漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）の審査員の顔ぶれが14日、明らかになった。同日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送された事前特別番組『M-1グランプリ俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語』（後0：55〜1：55）内で発表となった。昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）となった。今年の顔ぶれを紐解いていきたい。
【写真】『M-1』敗者復活の審査員も決定！
昨年の審査員は、2001年のスタート時から基本的な形となっていた「7人審査員制」から、歴代王者が審査した2015年以来となる「9人審査員制」に。若林正恭（オードリー）、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）、石田明（NON STYLE）という顔ぶれだった。
今年は9人中7人が続投となり、若林と石田が担当しない形に。2001年王者の礼二は今年で11回目、塙は8回目、大吉は6回目、2010年王者の哲夫と海原ともこは3回目、2004年王者の柴田と山内は2回目、2003年王者の後藤と2019年王者の駒場は初審査員となる。若林・石田の関東勢2人が、後藤・駒場の関西勢2人と入れ替わることになった。また、吉本興業以外に所属している審査員が塙と柴田の2人となり、昨年から引き続き「漫才師のみの審査員」という構成になった。
ミルクボーイは『M-1グランプリ2019』で、衝撃の「コーンフレーク」「最中」漫才を披露して“令和”初の『M-1』チャンピオンに。駒場は、ネタの批評にも定評があり、女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』で審査員を務めた経験もある。
そんな『THE W』で司会を担当している後藤は、2003年の『M-1』王者。『M-1』優勝をきっかけにブレイクを果たし、後藤は「ツッコミ芸人」としての地位を確立。2025年に誕生した『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流No.1決定戦〜』では、審査員を務めた。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。史上最多となる11521組の漫才師の頂点を目指し、敗者復活組を加えた総勢10組が決勝戦に臨む。
決勝・敗者復活は、21日に放送（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届ける。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCは、陣内智則と齊藤京子が務める（ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継）。
■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧（優勝コンビ）
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：オール巨人、松本人志、上沼恵美子、礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之【マヂカルラブリー】
2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之【錦鯉】
2022年：松本人志、博多大吉、山田邦子、礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之【ウエストランド】
2023年：松本人志、博多大吉、山田邦子、礼二、富澤たけし、塙宣之、海原ともこ【令和ロマン】
2024年：礼二、海原ともこ、柴田英嗣、山内健司、石田明、若林正恭、哲夫、塙宣之、博多大吉【令和ロマン】
2025年：礼二、海原ともこ、柴田英嗣、山内健司、哲夫、塙宣之、博多大吉、後藤輝基、駒場孝【？】
■『M-1』審査員回数順
【17回】松本人志（2001年〜03年、05年〜10年、16年〜23年）
【11回】中川家・礼二（2015年〜25年）
【9回】島田紳助（2001年〜03年、05年〜10年）、中田カウス（2002年〜10年）、オール巨人（2007年〜09年、16年〜21年）、上沼恵美子（2007年〜09年、16年〜21年）
【8回】塙宣之（2018年〜25年）
【7回】大竹まこと（2002年〜08年）、富澤たけし（2015年、18年〜23年）
【6回】ラサール石井（2001年〜05年、07年）、渡辺正行（2005年〜06年、08年〜10年、17年）、博多大吉（2016年〜17年、22年〜25年）
【5回】島田洋七（2002年〜06年）、立川志らく（2018年〜22年）
【4回】南原清隆（2003年〜04年、06年、10年）
【3回】春風亭小朝（2001年、04年、17年）、笑い飯・哲夫（2015年、24年〜25年）、海原ともこ（2023年〜25年）
【2回】西川きよし（2001年、04年）、山田邦子（2022年〜23年）、石田明（2015年、24年）、山内健司（2024年〜25年）、柴田英嗣（2024年〜25年）
【1回】鴻上尚史（2001年）、青島幸男（2001年）、立川談志（2002年）、東国原英夫（2009年）、大竹一樹（2010年）、宮迫博之（2010年）、増田英彦（2015年）、岩尾望（2015年）、吉田敬（2015年）、徳井義実（2015年）、佐藤哲夫（2015年）、若林正恭（2024年）、後藤輝基（2025年）、駒場孝（2025年）
