俳優の沢村一樹（58）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻とのなれ初めを明かした。

沢村は2000年に5歳年下の元モデルの女性と結婚。3人の男の子をもうけており、長男はモデルの野村大貴、次男は俳優の野村康太。

エンディングでMCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「奥さまとの結婚のきっかけがボウリングだったって聞いたんですけど、本当？」と話を振ると、沢村は「はい」とうなずいた。

「同じメンツでボウリングをやっていたんですけれども、“ちょっとガールも入れるか？”ってなって。現場で会った時にいろいろ話をしていたら、家が近所だったんですよ」と沢村。

そうしてボウリングに行き、「その後みんなでご飯食べて、お酒飲みながらワイワイやって。“あそこの時こうなって”“スコアが…”みたいにワイワイやるのが楽しみなのに、ボウリング終わったら、“じゃあ”って帰っていたんですよ」と妻はいつもすぐに帰ってしまっていた。

「本当にボウリングだけしに来てたんですよね」と言い、「面白、こいつと思って」とそこから興味を持ったと沢村。加藤も「“ボウリング行こうか”“うん分かった”って言って、ボウリングだけで帰るってなかなかないですよね」と驚きを口にした。