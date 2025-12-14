秋野暢子、サバ缶を使った健康的な手作りおかずのレシピを紹介「血液サラサラ〜」
俳優の秋野暢子（68）が13日、自身のSNSを更新。「血液サラサラ〜」とサバ缶を使った手料理を紹介した。
【写真】「血液サラサラ〜」秋野暢子が紹介したサバ缶を使った健康的な手作りおかず
SNSで、朝食をはじめ日々の手作りごはんをシェアすることが日課となっている秋野は、この日、「レシピを知りたい」とリクエストがあったという、サバ缶、玉ねぎ、大葉、生姜を使った手作りおかずのレシピを掲載。
「鯖缶の汁にラカント小さじ1と醤油とりんご酢各大さじ1を混ぜ混ぜした中に鯖と玉ねぎと大葉と生姜小さじ2を入れて半日冷蔵庫に」と簡単な調理過程を写真とともに紹介した。
「健康良い、オカズの出来上がりです」と満足そうにつづり、「食べる時に、鯖の匂いが苦手な方には、生姜多めかキムチを一緒に」とアレンジも披露している。
