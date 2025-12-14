タレントの川崎希が13日、自身のアメブロを更新。夫であるアレクことアレクサンダーとの間で発生した、夜間のトラブルについて報告した。

アレクが13日「今日もさむい」というタイトルでブログを更新した。これに対し、川崎は「“今日もさむい”と言ってるアレクに言いたいこと!!」というタイトルでブログを更新。「昨日の夜、、、アレクに締め出されて寒かったのはこちらの方なんですが〜っ。きょうも寒いとか言ってる場合じゃないのよ」とトラブルがあったことを明かした。

続けて「あのね昨日の夜に急用があってすっごく急いで準備をして出かけたんだけど、、、アレクが自宅にいるから鍵は持っていかないねと話していたのに帰ってきたときにはアレクは寝てて。寒空の下、玄関前で何度も電話したりインターフォン押しても出てこなくて、タクシーで帰ってきたから自家用車とか避難する場所もなくコンビニまで歩きなんとか室内に。。。」と自宅の鍵を持たずに外出したが、アレクが眠ってしまい自宅に入れなかったことを報告。

そして「合鍵持ってる私のお母さんに来てもらい約45分くらい締め出しされてたのでした。合鍵で入ったらスヤスヤ爆睡してるアレクがいて、アレクこの写真で寒そうにしてるけど私もっっっと寒かったし怒りMAXな夜でした」（原文ママ）とアレクサンダーのブログの写真を公開し、怒りをつづった。