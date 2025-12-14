お笑いコンビ「バッテリィズ」の寺家（35）が、6日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）に相方のエース（31）とともにゲスト出演した。

昨年のM―1グランプリで2位となり、一躍脚光を浴びた2人。寺家は三重県出身で、大阪に憧れていたという。自身の“アナザースカイ”としてその大阪を訪れた寺家は「いわゆる道頓堀の真ん中です。アナザースカイ史上、最大にスムーズなロケなんじゃないですか。全く顔差されないです。エースやったらもう遠目で髪型でバレてるんすけど。僕は今、誰か分かられてないです」と苦笑した。

憧れていた理由は「元々やっぱお笑いが好きで、関西ローカルで漫才の番組とかいっぱい見たかったのが一番の理由。やっぱり文化が違うなというか。朝のニュースから夜中までずっと芸人さん誰か出てるっていう。うわー、うれしいって」と振り返った。

NSC時代は「良くないとがり方してましたね。ずっと松本さんの本とか読んでた」と寺家。「NSC行かずにM-1のネタ書き起こしてバランス見たりとか色々やってましたね。だから、だいぶこじらしてました」と苦笑した。

この日はそんな街をほとんどない1人でロケ。誰にも気づかれることなく、コンビの名前を出し、「じゃないほうです」と名乗ってもピンと来ていない様子。まさかの事態に、寺家は「こんなに差さへんかてぐらい差さなかったです。あんなにカメラがいたのに」とボヤいた。

そんな寺家について、MCの堀田真由は「でも、そんなロケの日にお子さんが生まれたそうです」とロケ当日の11月21日に、第2子となる愛娘が誕生したことを振られ、寺家も「あの日に2人目が」と告白。今田耕司は「顔差されへんお父さんの娘が誕生したんや。お父さんの娘が誕生したんや」とチクリ。寺家は「たぶん病院でも差してなかったです」と苦笑した。