足で首をかくのが苦手な超大型犬は、ついに足を上げる努力をするのも面倒くさくなったようで…？可愛くて面白い姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破しています。

【動画：足で首をかくのが下手な超大型犬→面倒くさがった結果…思わず笑ってしまう『まさかの光景』】

足で首をかくのが下手な超大型犬

Instagramアカウント「ode_mucha」には、大型犬とふれあえるカフェ『大型犬カフェ ほっとひと犬』で暮らしているセントバーナード「むちゃ」君の日常が投稿されています。

犬はかゆいところがある時に足で器用にカキカキしますが、むちゃ君には上手に首をかけないという悩みがあるそう。どうやら足を高く上げるのが苦手らしく、首をかこうとしても軽く浮かせた足をブラブラさせるだけで終わってしまうのだとか。

最近はなんとかして首をかこうと努力するのも面倒くさくなったようで、「かゆいな～」と思っても足を3cmほど上げただけで、「あ、届かないわ」とすぐに諦めてしまうそうです。あまりにも怠惰な姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

代わりにかいてあげたら…？

そんなむちゃ君の甘ったれた態度を見て、甘やかしたくなってしまったオーナーさんは、代わりに首をかいてあげることに。するとむちゃ君は「あ～、そこそこ。もっとかいて～」とばかりに足をバタバタ！満足そうな姿が、なんとも愛おしいです。

時には近くにいた他のワンちゃんに、むちゃ君の足がぶつかってしまうことも。被害者のワンちゃんはものすごく迷惑そうなお顔をしていたそうですが、それでもむちゃ君の足のバタバタは止まらないのでした…。

可愛すぎる姿に爆笑する人が続出

首をかくのが下手なうえに努力すら怠るむちゃ君の姿には、「世界一可愛い怠け者だ」「足ちょっとあげるの可愛いw」「笑っちゃいました」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出しています。

また「今度かきかきしに行くね」「お望みのところをいくらでもかいてあげたい」という声も。もしかしたら今後は、むちゃ君の首をかいてあげたくて『大型犬カフェ ほっとひと犬』を訪れるお客さんが増えるかもしれませんね！

むちゃ君の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ode_mucha」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ode_mucha」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。