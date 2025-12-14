◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月14日 東京辰巳アイスアリーナ）

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、東京で行われた。2日間で男女500メートル、1000メートル、1500メートルの6種目が行われ、最終的に五輪代表選手が決定した。

男子の最後の枠は岩佐暖（きらぼし銀行）。また、残り2枠だった女子は渡邉碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）となった。黒川輝衣（ヨコハマタイヤジャパン）と最後まで争った長森が逆転で代表入りとなった。

代表メンバーは閉会式で発表となり、岩佐や長森の名前がコールされると、場内がどよめいた。

逆転代表入りとなった長森は「この場に立っている実感がわかない。うれしい気持ちと複雑な思いがあるが、精一杯頑張るので応援よろしくお願いします」と話した。

男子の宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）。女子の中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）の男女6選手は、同五輪の日本代表選考基準を満たしたため、すでに日本スケート連盟が発表していた。

国際スケート連盟（ISU）は10日にミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート・ショートトラックの国・地域別出場枠を発表し、日本は男子が4枠、女子は5枠を獲得。リレー種目で男女、混合の出場枠を得た。個人種目は男子が1500メートルで最大の3枠、女子が1000メートルと1500メートルで3枠を手にした。

【五輪代表選手】

＜男子＞

宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）、岩佐暖（きらぼし銀行）

＜女子＞

中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）、渡邉碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）