¡¡12·î14Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢ÅÄ»³²¢Í¤µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶°ìºÈ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥é¥é¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Ä¾Ìé¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:22.0¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡¢¥¼¥Õ¥£¥ë¥¹¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð¡Ë¤Ï10Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀîÅÄ¾²íµ³¾è¡¢¥µ¥È¥Î¥í¥¶¥ê¡¼¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¤Ï6ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/Ãæ»³6R¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥á¥í¥Ç¥£»º¶ð ¥ë¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V2024Ç¯ËÌ³¤Æ»¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥»¡¼¥ë¤Ë¤Æ400Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¡ÅÄ»³²¢Í¤µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¤Ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄÁ°ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿¤ÓµÓ¡£ºä¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶°ìºÈ¡Ë
Éã¡§¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
Êì¡§¥Þ¥ë¥¡¼¥º
ÊìÉã¡§¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ
ÇÏ¼ç¡§ÃÝ±àÀµåë
À¸»º¼Ô¡§¥«¥ß¥¤¥¹¥¿¥Ã¥È