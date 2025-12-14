お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１３日に行われた「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」（日本テレビ系）に出場した「エルフ」の荒川に言及した。

同大会では、初めて審査員を務めた粗品の辛口審査が話題に。エルフが披露したネタに対しても「漫才コントにこんなの入れとけば評価されるやろうという思惑が客に透けてしまうほどの稚拙さやった。普段、質の悪い客の前でしかネタを試せてないから全国の賞レースであんなことやってしまう」とバッサリ評価した。これに荒川が「本当にありがたいんですけどＷから出て行ってくれませんか。迷惑なんです」とぶちまけると、粗品は黙り込み「スカしたな」とひとこと呟いた。

生放送直後にアップされた動画では、ファイナリストの８組それぞれに改めてコメント。荒川とのやり取りを「俺は『スカしたな』とか言ったけど。スカさん方向でも落とし方なかったか？とも思ったし…まぁええか。あいつギャルでポジティブやねんから、俺に言われ過ぎて言い返してまうよりは、ポジティブなギャルなりのハッピーエンドで言えたらスタンディングオベーションやってんけど、あれはあれでええか」と振り返った。



それでも「立場上しゃあない。ＭＣとかやったらナンボでもやり合ったりできるけど、審査員で。まぁスカしはスカしやからな。でも後輩やからまあいいでしょう」と穏やかに語った。