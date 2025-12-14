¡ÚÃæµþ6R¡Ûº£Â¼À»Æà¤¬º£Ç¯¤Î21¾¡ÌÜ¡Ä¥Æ¥ó¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡12·î14Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡ÊÌÆ¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢º£Â¼À»Æàµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Æ¥ó¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦ÄÔÅ¯±Ñ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥·¥¢¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥¹¥È¥é¡¼¥À¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:01.2¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥ì¥¸¡¼¥Ê¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÊ¡Åç8R¡Ûº£Â¼À»Æà¤¬º£Ç¯¤Î20¾¡ÌÜ¡Ä¥Ç¥£¥Ë¥È¡¼¥½¤ÇV1ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý
¡¡º£Â¼À»Æàµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Æ¥ó¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¡£½ª»Ï¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤â³°¤ò²ó¤Ã¤Æ²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤Î»°Ê¬¤É¤³¤í¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤È´¤±¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÇ÷¤Ã¤¿2ÃåÇÏ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¥¯¥Óº¹Î¿¤¤¤À¡£
¥Æ¥ó¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡3Àï2¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦ÄÔÅ¯±Ñ¡Ë
Éã¡§¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢
Êì¡§¥ß¥¹¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ
ÇÏ¼ç¡§Å·ÇòÂÙ»Ê
À¸»º¼Ô¡§¤¤¤È¤¦ËÒ¾ì