島谷ひとみ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/14】歌手の島谷ひとみが12月13日、自身のInstagramを更新。ハンバーグからアレンジしたという手料理を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】45歳歌手「めちゃくちゃ手がこんでる」ハンバーグの残り物がミートソースパスタに変身

◆島谷ひとみ、ハンバーグからアレンジの手料理披露


島谷は「私は、ハンバーグの残りをアレンジして、meat sauce作りましたら、まぁ、美味しいこと 天才w」と添えて、たっぷりのソースがかかったミートソースパスタを公開。「焼いたハンバーグをまたバラバラにしてしまう少しの罪悪感とワクワク感。赤ワインやバターや、アレやコレやゼータクな調味料使っといて、余らせてしまったデミグラスソースをシンクに流すことなく使い切れた」と、ハンバーグを崩してまた調理するという手の込んだ過程を経て、「100点な味」とつづっている。

◆島谷ひとみの投稿に反響


この投稿には「本当に大天才」「美味しそう」「プロの腕前」「アレンジだけどめちゃくちゃ手がこんでる」「料理上手」「参考になる」など、多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】