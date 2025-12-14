安藤優子、休日の朝昼兼用ごはん披露「銀鱈の焼き加減が絶妙」「理想」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】キャスターの安藤優子が12月13日、自身のInstagramを更新。手作りの和食ブランチを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】67歳ベテランキャスター「銀鱈の焼き加減が絶妙」休日の朝昼兼用ごはん
安藤は「まったくもってしておそようございます！」とコメントし、休日の朝昼兼用ブランチを紹介。「しらすときざみ沢庵のご飯」「具沢山豚汁」「納豆」「銀鱈の西京焼き」「生卵」と、5品を並べた和食膳を公開し、丁寧に整えられた食卓の様子を披露した。
この投稿には「銀鱈の焼き加減が絶妙」「豪華すぎる」「栄養バランスが完璧」「さすがのセンス」「和食の美しさが際立ってる」「理想のおうちごはん」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、和食ブランチを披露
◆安藤優子の投稿に反響
