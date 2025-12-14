大食い女王・もえのあずき、ミニスカピンクコーデに絶賛集まる「スタイルいい」「ラブリー」
【モデルプレス＝2025/12/14】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが12月13日、自身のInstagramを更新。ピンクのミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】37歳大食い女王、ミニスカツイードで驚異のスタイル披露
もえのは「スタバさんのクリスマスカップ可愛い」とコメントし、クリスマス仕様のカップを手にした写真を公開。「＃ピンクコーデ」とハッシュタグを添えて、ピンクと白のツイード素材のジャケットとミニスカートを合わせた冬らしい装いを披露している。
この投稿にファンからは「ミニスカ似合いすぎる」「スタイルいい」「ラブリー」「可愛い」「ピンク似合ってる」「季節感あって素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆もえのあずき、ピンクのミニスカコーデ披露
◆もえのあずきの投稿に反響
