気象台は、午後2時45分に、波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。

庄内では、14日夕方から15日朝まで暴風に、14日夜のはじめ頃から15日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■酒田市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■三川町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■庄内町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■遊佐町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m