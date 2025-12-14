【波浪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表 14日14:45時点
気象台は、午後2時45分に、波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。
庄内では、14日夕方から15日朝まで暴風に、14日夜のはじめ頃から15日昼前まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■三川町
□暴風警報
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報
14日夕方から15日朝にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風警報
14日夕方から15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夕方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m