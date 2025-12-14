TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時45分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】

沿岸では、14日夕方から15日朝まで暴風に、14日夜のはじめ頃から15日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■能代市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■男鹿市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■由利本荘市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■潟上市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■にかほ市
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■藤里町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■三種町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八峰町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夕方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　14日夜のはじめ頃から15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■五城目町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■八郎潟町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■井川町
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■大潟村
□暴風警報
　14日夕方から15日朝にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s