「なにこの可愛いふたり」サバンナ高橋の妻・清水みさと、″結婚記念日″動画に「理想の夫婦」の声！
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは12月13日、自身のInstagramを更新。3回目の「結婚記念日」動画を投稿しました。
【写真】サバンナ高橋＆清水みさとの「結婚記念日」動画！
この投稿にコメントでは「なにこの可愛いおふたり」「ずっと笑っててね」「今日もなんだか似てるふたり」「理想の夫婦です」「楽しそうで ほっこりします〜」「このまま動くスタンプにしたいです」「めちゃくちゃ可愛い奥さま」「最高の夫婦」「なごみます和気あいあい」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「なにこの可愛いおふたり」清水さんは「先日のハッピー結婚記念日」とつづり、1本の動画を投稿。寄り添いあう高橋さんと清水さんが、交互に画面に近づいたり肩を上下させたりしながら満面の笑みを浮かべています。清水さんは「4年目も楽しく、おだやかに、大笑いで」と続けました。
仲良し夫婦ツーショットはほかにも！清水さんは、9月21日の投稿では、ロサンゼルスで大リーグロサンゼルス・ドジャース戦を観戦した際の夫婦ツーショットを披露。ポテトやホットドッグを食べながら観戦したり、友人と遭遇して集合写真を撮ったり……笑顔が絶えず、夫婦仲の良さが伝わってくる写真ばかりです。これからも結婚4年目に入った仲良し夫婦ショットに期待したいですね！
