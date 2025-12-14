Image: 合同会社aquamarine

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホで時間を確認し、淡々とスケジュールをこなす…。

そんな“時間を計るだけ”の毎日に、少しブレーキをかけてくれるのがwoodsoundの「木製クロノグラフ腕時計」です。

天然木のあたたかみを日常に取り入れる

ボディとベルトに天然木を採用したこの「木製クロノグラフ腕時計」は、金属や樹脂の時計とはまったく違う表情。ブラックサンダルウッドとレッドサンダルウッドの2種類から選べます。

そもそもサンダルウッドとは、50〜60年という長い時間をかけて成熟し、ワシントン条約で国際取引が規制されているような希少な木材。

天然木の温もりあるボディの木目や色合いはひとつずつ異なり、使うほどに風合いが変化していく“育てる時計”でもあります。時間に追われるのではなく、「今この瞬間」を意識させてくれる一本です。

存在感を放つ大ぶりのダイアル

「木製クロノグラフ腕時計」の直径44mmのダイアルは、視認性の高さとインパクトの両方を兼ね備えたサイズ感。ストップウォッチ機能も搭載された文字盤は、天然素材のぬくもりとメカニカルな要素が共存する独自の世界観を作り出しています。

さらに、文字盤をしっかり主張する黒を基調としたカラーリングが全体を引き締め、スーツにもカジュアルにも合わせやすいデザインに。

レッドサンダルウッド Image: 合同会社aquamarine ブラックサンダルウッド Image: 合同会社aquamarine

差し色がほしい人には「レッドサンダルウッド」、シックな印象にしたい場合には「ブラックサンダルウッド」がおすすめです。

woodsound 『木製クロノグラフ腕時計』 13,000円 【数量限定50%オフ】木製クロノグラフ腕時計1個 商品をチェックする

使う人に配慮した設計と機能

腕時計は付け心地も重要な要素。「木製クロノグラフ腕時計」には肌への負担を軽減するバックルが採用されており、金属アレルギーが心配だったり肌が弱かったりする方でも使いやすい設計になっています。

また、雨や食器洗いの水しぶきがかかっても安心できる日常生活用防水（5ATM）仕様なのもポイント。時計の針は暗闇で発光する夜光針で、細かな配慮が行き届いた「優しいデザイン」が魅力です。

付属の木製ボックスと麻クッションも自然素材で徹底していて、ギフトにもおすすめ。「木製クロノグラフ腕時計」が気になった方は、ぜひ以下から詳細をチェックしてみてください。

