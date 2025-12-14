「受け入れがたい」劇的勝利も…90分に同点弾献上で最下位に大苦戦のアーセナル、指揮官はチームの守備を非難「消極的」「酷い癖」
現地12月13日に開催されたプレミアリーグ第16節で、首位のアーセナルが最下位のウォルバーハンプトンと本拠地エミレーツで対戦。２−１で劇的な勝利を飾った。
前半をスコアレスで終えたアーセナルは70分、ブカヨ・サカの右CKから相手GKによるオウンゴールで先制点を奪う。しかし、90分にトル・アロコダレに同点弾を献上。それでも90＋４分、サカのクロスが今度は相手DFのオウンゴールを誘発し、勝ち越しに成功した。
なんとか白星を手にしたものの、最下位相手にまさかの大苦戦を強いられ、ミケル・アルテタ監督は納得がいかないようだ。英衛星放送『Sky Sports』によると、終盤の守備を「受け入れがたい」と非難した
「我々は２〜３分間、酷い守備の癖が出てしまい、深いブロックを作ったままで、完全に消極的だった。シュートを一度も打てていないチームに対して、そんなプレーをするなんて、要求されるレベルにまったく達していない。相手が初めてチャンスを作った瞬間に失点したのだ（ウルブスのゴールは３本目のシュートだった）」
スペイン人指揮官は「終了間際に得点して勝ち切れたことに我々は安堵しているが、その点（終盤に失点したこと）については間違いなく改善が必要である」と続けた。
アーセナルは次節、敵地でエバートンと相まみえる。智将が指摘した課題を克服できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
前半をスコアレスで終えたアーセナルは70分、ブカヨ・サカの右CKから相手GKによるオウンゴールで先制点を奪う。しかし、90分にトル・アロコダレに同点弾を献上。それでも90＋４分、サカのクロスが今度は相手DFのオウンゴールを誘発し、勝ち越しに成功した。
「我々は２〜３分間、酷い守備の癖が出てしまい、深いブロックを作ったままで、完全に消極的だった。シュートを一度も打てていないチームに対して、そんなプレーをするなんて、要求されるレベルにまったく達していない。相手が初めてチャンスを作った瞬間に失点したのだ（ウルブスのゴールは３本目のシュートだった）」
スペイン人指揮官は「終了間際に得点して勝ち切れたことに我々は安堵しているが、その点（終盤に失点したこと）については間違いなく改善が必要である」と続けた。
アーセナルは次節、敵地でエバートンと相まみえる。智将が指摘した課題を克服できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】