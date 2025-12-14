「サッカー・柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）

今年１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）の引退試合「ＴＨＥ ＬＥＧＥＮＤ ＤＥＲＢＹ ＹＯＩＣＨＩＲＯ ＫＡＫＩＴＡＮＩ ＬＡＳＴ ＭＡＧＩＣ」がＣ大阪の本拠地で開催。試合後に妻でタレントの丸高愛実から花束が贈られた。

ＥＴ−ＫＩＮＧがピッチで熱唱する中で、丸高と３人の子どもたちがピッチへ。柿谷氏に４人が花束を手渡した。

長女が「パパへ」として書いた手紙を朗読。「１９年間サッカーおつかれさま。パパのこと、私はすっとすごいなと思ってきたよ」「これからもずっとパパと仲良しでいたい。パパのことは私を守るからね。ありがとう、パパ。大好き。娘より」とお父さんをねぎらった。

その後は大型ビジョンで妻・丸高がＶＴＲでメッセージ。「やっぱり一番は家族の時間をたくさん大切にしてくれたこと。それに尽きるかな」と話したところで「涙出てきた」と目元をぬぐった。

最後に中央であいさつした柿谷氏は「本当に、ありがとうございます。としか言うことがないくらい。お礼しかないサッカー人生だった」とすべての関係者に感謝の思いを述べた。「僕を支えてくれた子どもたち、愛実、ありがとう」と家族にも感謝した。