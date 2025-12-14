ガソリン価格比較サイト「ｇｏｇｏ．ｇｓ」の最新データ（１３日時点）によると、レギュラーガソリンの全国平均価格が１リッターあたり１５６．９円となり、１２月初旬の約１７１円から１０円以上も急落した。年末年始の帰省や旅行シーズンを前に、ドライバーにとっては絶好の給油タイミングとなりそうだ。

今回の急激な値下がりの主因は、政府による燃料油価格激変緩和対策事業（ガソリン補助金）の拡充だ。１０日頃から補助額がリッターあたり約２５円へと大幅に引き上げられた。これが卸価格に反映され、週末にかけて全国のガソリンスタンドでの店頭価格が一気に押し下げられた形だ。

価格が下がったとはいえ、暖房などで燃料消費が増える冬場。少しでも出費を抑えるためのポイントは何か。

〈１〉「県境またぎ」で最安値を狙う ガソリン価格は地域差が大きい。特に都心部から郊外へ出る場合、数キロ移動するだけでリッター５〜１０円変わることも珍しくない。お出かけついでに、安いエリアでの給油を計画に入れるのが賢い方法だ。

〈２〉「タイヤの空気圧」は冬こそチェック 気温が下がると空気の体積が収縮し、タイヤの空気圧が自然に低下する。空気圧が低い状態で走ると燃費が悪化するため、給油のついでに「指定空気圧」より少し高めに入れておくことが、隠れた燃費向上策となる。

〈３〉アプリと会員割引のフル活用 店舗独自のＬＩＮＥクーポンや、非接触決済ツール（ＥｎｅＫｅｙなど）を組み合わせることで、看板表示価格から２〜３円割引になることが多い。