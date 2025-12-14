矢作穂香、美脚際立つショーパンコーデ披露 弾丸韓国旅行ショットに「スタイル抜群」「映えてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の矢作穂香が12月13日、自身のInstagramを更新。韓国旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「脚が綺麗すぎる」美脚際立つ韓国コーデ
矢作は「街全体がクリスマス一色に染まるこの季節が好き」「弾丸で韓国旅行楽しかった」とコメントし、韓国旅行での写真を公開。グレーのトップスに黒のショートパンツ、ブーツを合わせた装いで、華やかなクリスマスツリーを背景に、美しい脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「韓国旅行うらやましい」「クリスマスツリーが映えてる」「冬コーデが可愛い」「スタイル抜群」「冬の街並みにぴったり」「もっと写真が見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
