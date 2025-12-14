『外食でもムリなく減塩』するコツは？｜スープの残し方・薬味選びを管理栄養士が伝授
高血圧対策を考えるなら、毎日の食事で塩分を少しずつ控えることが大切です。厚生労働省が示す1日の目標量は6g未満。でも、味つけがしっかりしている外食では、知らないうちに1食だけでその目安に達してしまうこともあります。
だからこそ、食べ方の工夫がポイント。塩分を減らすコツを知って、外食でも無理なく続けられる減塩習慣をめざしましょう。
外食の塩分を減らすコツ
五目麺〈塩分7.2g〉スープを半分残すと…… 塩分−2.5g
塩分はスープ6.0g、麺1.2g。スープを残すだけでかなりの減塩になります。
きつねうどん〈塩分3.0g〉うどんと具だけて食べてつゆを残すと…… 塩分−1.6g
つゆは200gで、油揚げとねぎをトッピングした場合。
カレーライス〈塩分5.4g〉福神漬けは食べずに残すと…… 塩分−1.0g
福神漬け20gを添えたカレーの場合。薬味も塩分量が多いので要注意です。
チャーハン・餃子セット〈塩分10.3g〉チャーハン1/4量、ザーサイとスープを全部残し、餃子は酢のみで食べると…… 塩分−5.9g
チャーハン200g、餃子6個、ザーサイ20g、スープ200gの場合、1食で10g以上に。
牛丼セット〈塩分7.7g〉煮汁のしみたご飯を1/4量と紅しょうが、みそ汁の汁を残すと…… 塩分−3.4g
牛丼（紅しょうが10g添え）に、豆腐とわかめのみそ汁をつけた場合。
減塩はちりつも。ちょっとした工夫で塩分を控えつつ、満足感のある食事を楽しめます。無理のない範囲から、少しずつ続けてみてくださいね。
教えてくれたのは…
牧野 直子 さん
料理家
女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。詳細はこちら
『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈高血圧の献立〉
毎日の食事で、無理なく血圧を下げたい人におすすめのレシピ集。塩分2.5g未満でも大満足の1カ月分「適塩」献立や、血圧を下げるおかずカタログ、塩分ゼロの副菜、減塩鍋などのアイディアレシピも満載。高血圧の基礎知識や血圧を下げる生活・運動についても解説
（『オレンジページ』おとなの健康レシピ 高血圧の献立より）