世界最大プロレス団体「WWE」のスーパースターであるジョン・シナ（48）が13日（日本時間14日）にワシントンDCで開催された「サタデーナイト・メインイベント」で引退試合に臨んだ。しかしグンターのスリーパーホールドにタップアウト。現役ラストマッチを白星で飾ることはできなかった。

ギブアップしない男が最後はタップした。引退試合で現役最前線のグンターに対して全力ぶつかったシナ。雪崩式アティテュード・アジャストメントや正調アティテュード・アジャストメントも何発も決めた。しかし勝利は掴めず。最後はグンターのスリーパーホールドに無念のタップアウト。引退試合を勝利では飾れなかった。シナのタップアウト負けにアリーナが騒然とした。

試合後にシナが立ち上がると、場内のファンは「THANK YOU CENA」の大チャントで感謝を伝えた。そしてHHHを先頭に仲間たちがリングに駆けつけた。そしてWWE統一王者コーディ・ローデス、世界ヘビー級王者CMパンクがリングに上がった。さらに両者は各々ベルトをシナの肩にかけると、シナも笑顔を見せてベルトを掲げる場面もあった。その後ベルトを返した上で、四方に最敬礼でファンに感謝を伝えた。

リングを降りたシナは、仲間たちが並ぶ花道を歩いて退場。入場ゲート付近でカメラに向かって敬礼ポーズ。そのままカメラに背を向けて姿を消した。

試合後ネットではシナのタップシーンが話題となった。「ギブアップしない男が最後タップした」「ネバーギブアップの男が清々しい顔でタップするラストはエモかった」「タップ負けで最後を締めくくるのもまたシナらしい」「タップアウトしたシナのやっと終わるみたいな安堵の笑顔な表情が印象的」「あの安らいだかのような表情ですべてを悟った」「優しい顔でタップしてるのを見て泣いた」など感動の声が上がった。