神戸がスキッベ監督の就任を正式発表!「再び、日本一のチームを目指しましょう」
ヴィッセル神戸は14日、ミヒャエル・スキッベ監督(60)が来シーズンから指揮官に就任することを発表した。また、セハット・ウマル氏(43)のヘッドコーチ就任も合わせて伝えている。
スキッベ監督は2022年から25年までサンフレッチェ広島の指揮官を務め、2度のルヴァンカップと、2025年のスーパーカップを制覇。22年と24年にはJ1リーグ優秀監督賞も受賞した。
クラブ公式サイトを通じ、スキッベ監督は「この度、ヴィッセル神戸の監督に就任し、大変光栄に、そして嬉しく思っています。再び、日本一のチームを目指しましょう」と伝えている。
ウマル氏は「この特別なクラブで働けることを、心からの喜びと誇りをもってご報告できることを大変光栄に思います」とコメント。「近いうちにスタジアムやピッチで皆さまに直接お会いできることを、言葉では表しきれないほど楽しみにしています」と思いを述べている。
「ぜひ一緒に、ヴィッセル神戸を支えていきましょう。日々情熱を注いでクラブを支えるすべてのスタッフ、そしてクラブのカラーのために全力を尽くす選手たちの背中を、共に押していただければと思います。皆さまの応援、情熱、そしてエネルギーが大きな力になります」
「これから始まるシーズン、共に成功を分かち合えることを、強い期待と高揚感をもって見据えています。力強く、成功に満ち、そして忘れられないシーズンになりますように」
