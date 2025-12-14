¡ÚWWE¡ÛÀ¤³¦Ãæ¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê°úÂà»î¹ç¡Ä¥È¥ì¥ó¥ÉÆÈÀê¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¼Â´¶¤Ê¤¤¡×
¡¡À¤³¦ºÇÂç¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWWE¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê48¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¥°¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤ÃË¤¬ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¡£°úÂà»î¹ç¤Ç¸½ÌòºÇÁ°Àþ¤Î¥°¥ó¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥·¥Ê¡£ÀãÊø¼°¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¡¦¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¤äÀµÄ´¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¡¦¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¤â²¿È¯¤â·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¾¡Íø¤ÏÄÏ¤á¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥°¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ËÌµÇ°¤Î¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£°úÂà»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¤Ï¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥Ê¤Î¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥·¥Ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖTHANK YOU¡¡CENA¡×¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥È¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆHHH¤òÀèÆ¬¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆWWEÅý°ì²¦¼Ô¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼ÔCM¥Ñ¥ó¥¯¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎ¾¼Ô¤Ï³Æ¡¹¥Ù¥ë¥È¤ò¥·¥Ê¤Î¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¥·¥Ê¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ÍÊý¤ËºÇ·ÉÎé¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¥·¥Ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÂà¾ì¡£Æþ¾ì¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö#SNME¡×¡Ö#ThankYouCena¡×¤ÈWWE¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥·¥Ê¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¼Â´¶¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ì´¸«¿´ÃÏ¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥·¥Ê¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£