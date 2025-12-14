かりゆし58 20周年記念トリビュートアルバム全参加アーティスト発表
来年2月にデビュー20周年を迎える沖縄出身のバンド「かりゆし58」のトリビュート盤に参加する全アーティストが判明した。
これまでET―KINGやBEGIN、HYなど8組が公開されていた。今回新たに5組が発表され、計13組が参加する。
4人組レゲエグループ「湘南乃風」、沖縄の盟友「ORANGE RANGE」、ジャパニーズレゲエの歌姫「PUSHIM、映画「木の上の軍隊」主題歌で話題の「Anly」、今年メジャーデビューした沖縄の新星「佐久間龍星」だ。
さらにアルバムタイトルも「かりゆし58 20th TRIBUTE ALBUM ―Solo―solo HA！touch―」に決定。ファンには思い入れのあるワードが採用され、節目をイメージさせるものとなった。来年3月18日にCDと配信で同時リリースされる。
＜全参加アーティスト＞
04 Limited Sazabys
Anly
BEGIN
ET―KING
G―FREAK FACTORY
ガガガ SP
HY
MONGOL800
ORANGE RANGE
PUSHIM
湘南乃風
佐久間龍星
ザ・パパイヤンズ