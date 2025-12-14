来年2月にデビュー20周年を迎える沖縄出身のバンド「かりゆし58」のトリビュート盤に参加する全アーティストが判明した。

これまでET―KINGやBEGIN、HYなど8組が公開されていた。今回新たに5組が発表され、計13組が参加する。

4人組レゲエグループ「湘南乃風」、沖縄の盟友「ORANGE RANGE」、ジャパニーズレゲエの歌姫「PUSHIM、映画「木の上の軍隊」主題歌で話題の「Anly」、今年メジャーデビューした沖縄の新星「佐久間龍星」だ。

さらにアルバムタイトルも「かりゆし58 20th TRIBUTE ALBUM ―Solo―solo HA！touch―」に決定。ファンには思い入れのあるワードが採用され、節目をイメージさせるものとなった。来年3月18日にCDと配信で同時リリースされる。

＜全参加アーティスト＞

04 Limited Sazabys

Anly

BEGIN

ET―KING

G―FREAK FACTORY

ガガガ SP

HY

MONGOL800

ORANGE RANGE

PUSHIM

湘南乃風

佐久間龍星

ザ・パパイヤンズ