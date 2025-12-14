スポニチ

　来年2月にデビュー20周年を迎える沖縄出身のバンド「かりゆし58」のトリビュート盤に参加する全アーティストが判明した。

　これまでET―KINGやBEGIN、HYなど8組が公開されていた。今回新たに5組が発表され、計13組が参加する。

　4人組レゲエグループ「湘南乃風」、沖縄の盟友「ORANGE　RANGE」、ジャパニーズレゲエの歌姫「PUSHIM、映画「木の上の軍隊」主題歌で話題の「Anly」、今年メジャーデビューした沖縄の新星「佐久間龍星」だ。

　さらにアルバムタイトルも「かりゆし58　20th　TRIBUTE　ALBUM　―Solo―solo　HA！touch―」に決定。ファンには思い入れのあるワードが採用され、節目をイメージさせるものとなった。来年3月18日にCDと配信で同時リリースされる。

　

　＜全参加アーティスト＞

　04　Limited　Sazabys

　Anly

　BEGIN

　ET―KING

　G―FREAK　FACTORY

　ガガガ　SP

　HY

　MONGOL800

　ORANGE　RANGE

　PUSHIM

　湘南乃風

　佐久間龍星

　ザ・パパイヤンズ