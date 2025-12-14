お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（31）と寺家（35）が6日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。コンビとしての転機を振り返った。

昨年のM―1グランプリで2位となり、一躍脚光を浴びた2人。コンビ名はもともと草野球でバッテリーを組んでいたことが由来。草野球中にエースからコンビ結成を持ちかけ、2017年に結成した。

ネタ作りを担当する寺家は「他の人がやってないことをやろうとは思ってますね。まだ世にない漫才作ったろという」思いで挑むも、当初は七転八倒の日々が続いたという。

元々はボケがエースで、寺家がツッコミだったが、「2021年のM-1の3回戦で負けた次の次の日ぐらいですかね。3回戦で何の手応えもなく落ちて。なんか変えるしかないっていうのは、僕もなんとなく思ってたけど、エースがボケで僕がツッコミやったんですけど、ボケとツッコミ変えようかって言った場所」も球場だった。「（エースは）アホやし、知識も全然ないけど、割と技術あるんですよ、あの人。アホの人がツッコミってなかなか多分ここのピースがはまらんというか。これは無いもの、他と比べられへん唯一無二を作れるぞっていうワクワクがありました」と振り返った。

「アホとか、天然とか、割と芸人に向いてる性格なんで、逆に言うとなんぼでもいたんですよ、先人に。このアホという、この往年のアホの新しいって何なんやろって。それを考えてた。エースの人間の魅力を100％で残しながらどう新しく見せるか」とした。