「日の本一の旦那様！」『べらぼう』“てい”橋本愛、“蔦重”横浜流星を労う
きょう14日に最終回を迎える大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の妻・てい役を務めた橋本愛のクランクアップコメントが到着した。
てい役の橋本愛
江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。
てい役の橋本は「私は途中からの参加で、第1回から楽しく視聴者として拝見していたので、『ここから（自分が）出てくるのか』と思ってすごくプレッシャーを感じていました、でも（脚本の）森下佳子先生がていさんを本当にすごくすてきな、魅力的なキャラクターに描いてくださって、自分のエンターテインメントへの思いもていさんの言葉に乗せて伝えることができたんじゃないかと思える最終回になりました。たくさんの人の心に届くよう祈っております」とコメント。「そして、日の本一の旦那様！長い間、本当にお疲れ様でした！」と横浜を労い、「皆さん本当にありがとうございました！」と感謝した。
(C)NHK
