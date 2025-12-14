「12月に9秒94?!」タイ19歳が100mで衝撃タイム 日本記録超え「間違いなく怪物」「やっばい」
東南アジア大会で激走
11日にタイで行われた東南アジア大会の陸上男子100メートルで衝撃のタイムが生まれた。19歳のプリポン・ブーンソン（タイ）が、予選で9秒94（追い風0.7メートル）をマーク。山縣亮太が保持する日本記録9秒95を上回り、アジア歴代3位、U20世界歴代5位にランクインした。
タイの19歳が爆走した。11日の東南アジア大会男子100メートル予選。力強く抜け出すとライバルを寄せ付けずにフィニッシュ。9秒94の快記録をマークした。
世界陸連の公式Xも「12月にサブ10 タイのプリポン・ブーンソンが、東南アジア大会100メートルで自己ベストを大きく更新かつアジアU20記録となる、9秒94をマーク これによりブーンソンはU20で歴代5位に」として快挙を伝えた。米専門メディア「Citius Mag」もXで「12月に9秒94？！」と驚いている。
山縣の日本記録（9秒95）を上回り、アジア歴代3位。決勝も10秒00で圧勝した。一般的にはシーズンオフの12月に生まれた快記録に、X上のファンも驚きを隠せない。
「クレイジー。アジアの選手が9秒7台で走るのを見たい」
「おめでとう！！！」
「次は五輪での優勝」
「ついにやってくれたね」
「これはすごい！！ブーンソンを誇りに思うよ」
「間違いなく怪物」
「タイ人として本当に誇らしい」
「やっばい記録出てるやん」
2006年1月生まれのブーンソンは、9月の世界選手権東京大会の男子100メートルで準決勝に進出。5月のアジア選手権では柳田大輝と同タイムで銀メダルだった。東南アジア大会は13日の男子200メートルも20秒07で制した。
（THE ANSWER編集部）