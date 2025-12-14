東南アジア大会で激走

11日にタイで行われた東南アジア大会の陸上男子100メートルで衝撃のタイムが生まれた。19歳のプリポン・ブーンソン（タイ）が、予選で9秒94（追い風0.7メートル）をマーク。山縣亮太が保持する日本記録9秒95を上回り、アジア歴代3位、U20世界歴代5位にランクインした。

タイの19歳が爆走した。11日の東南アジア大会男子100メートル予選。力強く抜け出すとライバルを寄せ付けずにフィニッシュ。9秒94の快記録をマークした。

世界陸連の公式Xも「12月にサブ10 タイのプリポン・ブーンソンが、東南アジア大会100メートルで自己ベストを大きく更新かつアジアU20記録となる、9秒94をマーク これによりブーンソンはU20で歴代5位に」として快挙を伝えた。米専門メディア「Citius Mag」もXで「12月に9秒94？！」と驚いている。

山縣の日本記録（9秒95）を上回り、アジア歴代3位。決勝も10秒00で圧勝した。一般的にはシーズンオフの12月に生まれた快記録に、X上のファンも驚きを隠せない。

「クレイジー。アジアの選手が9秒7台で走るのを見たい」

「おめでとう！！！」

「次は五輪での優勝」

「ついにやってくれたね」

「これはすごい！！ブーンソンを誇りに思うよ」

「間違いなく怪物」

「タイ人として本当に誇らしい」

「やっばい記録出てるやん」

2006年1月生まれのブーンソンは、9月の世界選手権東京大会の男子100メートルで準決勝に進出。5月のアジア選手権では柳田大輝と同タイムで銀メダルだった。東南アジア大会は13日の男子200メートルも20秒07で制した。



（THE ANSWER編集部）