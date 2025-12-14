岩城滉一の妻・結城アンナ、広々とした“山の家”で過ごす様子に「センスあふれる」「ステキなお家」と反響
俳優・岩城滉一（74）の妻でタレントの結城アンナ（70）が17日、自身のインスタグラムを更新。“山の家”で過ごす穏やかな時間をシェアした。
【動画】「ステキなお家」結城アンナが披露した広々とした“山の家”
今年5月の投稿で「長年木材の倉庫でした場所がようやく片付きました」と報告し、“山の家”を公開していた結城。「数年掛けて少しずつ進んだ計画でした」と明かしていた。
この日は「3日間だけの山の家」で過ごした様子を、スライド動画でアップ。木の温もりあふれる広々とした室内には大きな窓から日の光が差し込み、開放感にあふれている。
結城は愛犬・Ozzyとともに「天気が良く 空も綺麗なブルー 午後から冷え込んでパラパラ雪！」と自然をたっぷり満喫し、安らかな時間を過ごした様子だった。
コメント欄には「ステキなお家」「素敵な素敵な山の家ですね〜アンナさんのセンスあふれる」「長椅子がとてもステキ」「ゆっくりお身体休めて山の家を満喫して下さい」などの声が寄せられている。
