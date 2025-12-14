柿谷曜一朗の引退マッチ兼大阪ダービーは４−３でPINKに軍配！主役は劇的弾を含む２G＆華麗テク＆ド派手オーバーヘッドで沸かす！本田圭佑も強烈インパクト
12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC」が、セレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。
OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、引退試合でありながら、大阪ダービーという異色の一戦となった。
両チームのメンバーは以下の通り。
【OSAKA PINK】監督：西澤明訓
FW 柿谷曜一朗／GK キムジンヒョン 丹野研太／DF 茂庭照幸 藤本康太丸橋祐介 酒本憲幸 石神直哉 山下達也 西尾隆矢／MF 扇原貴宏 喜田陽 濱田武 乾貴士 香川真司 清武弘嗣 森島寛晃 楠神順平 奥埜博亮 秋山大地 山口蛍／FW 杉本健勇 大久保嘉人 中島元彦 西澤明訓
【OSAKA BLUE】監督：本田圭佑
GK 東口順昭 一森純 武田洋平／DF 昌子源 藤春廣輝 下平匠 岩下敬輔 安田理大 岸本武流 松田陸／MF 本田圭佑 遠藤保仁 小野瀬康介 倉田秋 阿部浩之 今野泰幸 大森晃太郎 橋本英郎 家長昭博／FW 宇佐美貴史 パトリック
開始３分、家長のクロスから本田が押し込み、BLUEが1986年６月13日生まれ２人のコンビでいきなり先制に成功。勢いに乗る家長は、さらに５分に鋭いショートカウンターから追加点を挙げる。
ビハインドを負ったPINKは、主役の柿谷が華麗なテクニックで沸かすなど、存在感を示すも、中々得点を奪えない。
29分には柿谷がド派手なオーバーヘッドでシュートを放つが、惜しくも枠の右に外れる。
それでも34分、敵陣中央から持ち上がった柿谷は、ゴール右隅に流し込む絶妙なコントロールショット。ついに１点を返すと、37分には柿谷のラストパスで杉本が仕留め、前半のうちに同点に追いつく。
２−２で折り返すと、後半開始直後の48分にパトリックがネットを揺らし、BLUEが再び一歩前に出る。
ただ、取られたら取り返すのがPINKだ。64分に扇原のパスで裏に抜け出した乾が冷静に仕留め、タイスコアとする。
その後、柿谷がテンポの良いパス回しなどからチャンスを迎えるも、モノにできない。81分にはベンチに下がって監督に専念していた本田が、再びピッチに入る。
互いにチャンスを作るなか、88分だった。香川との連係で、ほかでもない柿谷が決勝点をゲット。歓声、どよめき、笑いが起こった大阪ダービーは、PINKが４−３で、劇的な形で勝利を収めた。
35歳の“ジーニアス”は随所でらしさを見せ、２万749人のサポーターを魅了。また、本田も手加減抜きのガチプレスで盛り上げるなどし、強烈なインパクトを放った。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】香川→柿谷！88分に劇的決勝弾！
