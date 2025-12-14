【世界のお金クイズ】トルコで使われている通貨は何？ かつてイタリアでも使われていた！
頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。
A. ディナール（DZD）
B. リラ（TRY）
C. ドン（VND）
ヒント：イタリアなどでかつて使われていた通貨と同じ名前ですが、トルコでは現在も使われています。
▼解説
トルコの公式な通貨は「トルコリラ（TRY）」です。かつてイタリアでも「リラ」が使われていましたが、現在はユーロに移行しています。ディナールは主にアフリカや中東諸国、ドンはベトナムで使われています。
(文:All About ニュース編集部)
