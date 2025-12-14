【世界のお金クイズ】旅行先や国際ニュースで「これ、どこの国のお金？」とふと疑問に思うことはありませんか？ 今回のお題は「トルコ」の正しい通貨について。

頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。

問題：「トルコ」の通貨は？

▼トルコで使われている通貨は？
A. ディナール（DZD）
B. リラ（TRY）
C. ドン（VND）

ヒント：イタリアなどでかつて使われていた通貨と同じ名前ですが、トルコでは現在も使われています。

正解：B. リラ（TRY）

正解は「B. リラ（TRY）」でした。

▼解説
トルコの公式な通貨は「トルコリラ（TRY）」です。かつてイタリアでも「リラ」が使われていましたが、現在はユーロに移行しています。ディナールは主にアフリカや中東諸国、ドンはベトナムで使われています。
(文:All About ニュース編集部)