ÁÆÉÊ¡¡Æü¥Æ¥ì¡õ£Ô£È£Å¡¡£×¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ë´¶¼Õ¡Ö²¶¤ÏÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£´Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä¹¼Ü¤Ç¿É¸ý¿³ºº¤ò·«¤ê¹¤²¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£À©ºî¥Á¡¼¥à¤ÈàºîÀï²ñµÄá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀ©ºî¿Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤È¤«¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÅÒ¤±¤ë´¶¤¸¤È¤«¤Ï¡¢»×¤¤Ê¹¤±¤¿¤·¡£¤½¤ìÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤â¡Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÉôÀè¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¡£°¤¤¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ØÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¡Ø¤É¥¨¥é¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤«·ë¹½¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÁ´Éô¡ØÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡£µÕ¤Ë¤¼¤Ò¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤ÏÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¤³¤ÈÃý¤ë¤¾¡¢¿¿·õ¤ä¤«¤é¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢£Ô£È£Å¡¡£×¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÇØ·Ê¤ò¹ðÇò¡£
¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¡Ë¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤À¤±²ó¿ô³§¤µ¤ó¤è¤êÂ¿¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡ØÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ËÁ´Éô¿¶¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÆÉÊ¤Ï¡¢º£²ó¤Îà¸í»»á¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÎµÒ¤¹¤®¤Æ¡£²¶¤¬Ä¹¤¤¿³ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤È¤«¡¢²á·ã¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¶¥ï¤Ã¤È¤¹¤ë¡£²¶¤¬¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤é¤ó¤·¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤½Ö´Ö¤â²¿¸Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£